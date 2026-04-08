Зимнее дыхание в апреле: синоптик спрогнозировала в Москве снежный покров на этой неделе

Москву и Подмосковье во второй половине рабочей недели накроет настоящим дыханием поздней зимы — вопреки календарю и обманчиво теплому марту. Как рассказала Общественной Службе Новостей главный специалист «Метеоновостей» синоптик Татьяна Позднякова, уже в ночь на четверг начнутся снегопады, которые продлятся до пятницы. И это не просто легкая «пыльца»: возможно образование временного снежного покрова. Температура при этом будет ниже климатической нормы, а в ночные часы столбики термометров местами опустятся ниже ноля.

Сегодня, по словам синоптика, уже холодно. В четверг и пятницу ситуация не улучшится. Ночью температура в Москве будет колебаться около ноля — от минус одного до плюс одного. Днем в четверг ожидается всего плюс 2–4 градуса, в пятницу чуть теплее — плюс 6–8. Но главные неприятности принесут даже не сами низкие температуры, а осадки. Уже в ночь на четверг они начнутся в виде снега и мокрого снега, а завтра днем — преимущественно уже в виде снега. Так что не исключено, что утром 10 апреля земля окажется белой. К этому, предупреждает Позднякова, нужно быть готовыми. Правда, долго такая зимняя картина не продержится: синоптики рассчитывают, что уже к субботе все растает.

Метеоролог раскрыла, откуда же взялось это апрельское похолодание после рекордно теплого марта. Так, все дело в чередовании циклонов и антициклонов. В марте погоду определял преимущественно антициклон, поэтому температура устойчиво держалась выше климатической нормы — отсюда и рекорды. Сейчас такой стабильности нет. На смену пришла циклональная активность, и волны тепла и холода сменяют друг друга. Это, кстати, совершенно обычное явление для столичного региона, просто после аномально теплого месяца такие перепады ощущаются острее.

По ее словам, надолго прохлада не задержится. Характер погоды начнет меняться уже в выходные. Атмосферное давление подрастет, и погоду начнет определять периферия антициклона. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Но пасхальная ночь, предупреждает синоптик, все еще будет холодной: в Москве около минус одного — плюс одного, по области возможно понижение до минус пяти. Зато днем в субботу ожидается уже плюс 8–10 градусов, в воскресенье — плюс 10–12. А дальше — еще лучше. Как показывают расчеты, начиная с понедельника температура воздуха станет положительной и в ночное, и в дневное время. То есть тепло в столичный регион вернется уже на следующей неделе.

