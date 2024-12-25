В Москве наградили лучший медиахолдинг России

В Москве прошла 14-я ежегодная премия телеканала Fashion TV Russia «Fashion New Year Awards 2024». На ней определили победителя в номинации «Лучший медиахолдинг». Награду заслуженно забрала «Русская Медиагруппа».

Мероприятие в столице посетили известные отечественные актеры, спортсмены, бизнесмеены, дизайнеры, редакторы глянца и многие другие. Множество гостей стали свидетелями вручения престижной награды «Русской Медиагруппе».

Как отметила директор по коммуникациям компании Кермен Шварцман, для холдинга 2024 год стал результативным и насыщенным на события. В очередной раз РМГ продемонстрировала высокий уровень организации мероприятий, продуктивность и слаженность команд, что привело к положительному результату.

«От лица «Русской Медиагруппы» я благодарю телеканал Fashion TV за столь высокую оценку наших достижений. Хочу пожелать всем нам в будущем году новых открытий, побед и наград», – заявила со сцены Кермен Шварцман.

Отмечается, что на церемонии награждали и по другим номинациям. Среди них – «Икона стиля», «Fashion-персона XXI века», «Fashion-клип», «Fashion-певица», «Концертное шоу года», «Показ года» и так далее.

Награды за разные заслуги получили российские звезды. Среди них королева шансона Любовь Успенская, эпатажный и яркий Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, певица Зара, Ольга Бузова, Ирина Дубцова и многие другие.

Ранее сообщалось, что в Москве наградили победителей III профессионального радиоконкурса «Частота».