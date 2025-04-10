В Москве напали на сотрудников канала РЕН ТВ
В московской клинике напали на сотрудников РЕН ТВ, возбуждено уголовное дело
Фото: [unsplash.com]
В столице съемочная группа канала РЕН ТВ подверглась нападению в местной клинике. В истории намерен разобраться Следственный комитет.
Инцидент произошел 9 апреля. По информации следователей, группа журналистов с техникой были в здании частной медклиники на Минской улице. Один из сотрудников пытался препятствовать работе посетителей, находящихся в своем профессиональном праве. Команда выполняла задание редакции.
За воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов виновным предстоит ответить по 144 УК РФ. Причину конфликта не уточнили: правду на скандал прольет расследование.
Ранее сообщалось, что, по данным SHOT, в Челябинске молодой человек с ножом проник в школу.