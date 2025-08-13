В Москве нашли самую дешевую и дорогую однушки для аренды

По данным специалистов из «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», минимальная цена за аренду однокомнатной квартиры в столице начинается от 25 тыс. руб., передает «Лента.ру».

Самый бюджетный вариант расположен в Троицком административном округе (ТАО). До станции метро «Апрелевка» можно доехать на автобусе или маршрутке. В противовес — самая дорогая однокомнатная квартира, предлагаемая в аренду в Москве, находится в Пресненском районе. За 550 тыс. руб. арендатор получит в распоряжение объект площадью 62 кв. м.

