В Москве назвали лауреатов музыкальной премии BraVo-2025

В Москве прошла церемония вручения Международной профессиональной премии BraVo

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Фото: [Русская медиагруппа]

Седьмая Международная премия BraVo-2025 состоялась в столице России, объединив выдающихся исполнителей классического искусства со всего мира. В ходе мероприятия были названы лауреаты по множеству номинаций.

Церемонию традиционно провели на Исторической сцене главного театра страны. 15 апреля чествовали признанных мастеров искусства, в том числе гостей из-за рубежа. Например, музыкантов, прибывших из стран Африки и Востока. Разнообразие, классика и современность, слились на одной сцене.

Перед вручением наград прошла эксклюзивная выставка, где представили редкую картину Василия Кандинского «Сумерки. Тунис» и показали коллекцию императорского фарфора, возвращенную на Родину меценатом Владимиром Голубевым. Участники премии могли своими глазами увидеть «военные» тарелки времен правления Александра I и Николая I.

Присутствующих на ярком событии приветствовал в обращении президент РФ Владимир Путин.

«Уверен, что сегодняшний вечер пройдет на высокой творческой ноте и надолго запомнится его участникам и гостям. И конечно, внесет созидательный вклад в укрепление международных гуманитарных связей», — заявил глава государства перед началом церемонии.

Ведущие Елена Север и Вячеслав Макаров отвели мероприятие в качестве ведущих. Подчеркнули, что седьмая церемония стала также кульминацией празднования 25-летия Radio Monte Carlo. Отметили, что творческое событие посвятили Году Защитника Отечества и 80-летию Победы в ВОВ.

Запомнилась на церемонии исполнение композиции Антонио Вивальди «Лето», которая прозвучала в современной обработке в исполнении трех виртуозных пианистов Bel Suono. Коллектив стал лауреатом в номинации «Классическая композиция в современном исполнении».

Трогательным стал саундтрек из фильма «Список Шиндлера» в исполнении солиста Imperial Orchestra Владимира Солуянова.

«Композитором года» стал Кузьма Бодров, «Дирижером года» – Иван Никифорчин. В номинации «Открытие года» назвали Кристину Мхитарян. «Лучший классический мужской вокал» – Игорь Морозов.  

Также в списке номинаций и их лауреатов:

  • «Балет года» – балет Бориса Эйфмана «Преступление и наказание»
  • «Лучший классический женский вокал» – Ксения Дудникова 
  • «Опера года» – Верди, «Риголетто», Большой театр России.
  • «За вклад в мировую культуру» – Валерий Гергиев
  • «Оркестр года» – Imperial Orchestra

Определили также лучших классических исполнителей и представления по странам-партнерам:

  • Гирма Йифрашева (Эфиопия)
  • Балет «Иллюзии любви», Большой театр Беларуси
  • Римаз Окби (Саудовская Аравия)
  • Хассан Моатаз эль Молла (Египет)
  • Амби Субраманиам (Индия)
  • Ермин Ащерич (Сербия)
  • Лукханьо Мояке (ЮАР)
  • Хироко Иноуэ (Япония)

Ранее сообщалось, что на премии «Оскар» появится новая номинация.

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