В Москве назвали лауреатов музыкальной премии BraVo-2025

Седьмая Международная премия BraVo-2025 состоялась в столице России, объединив выдающихся исполнителей классического искусства со всего мира. В ходе мероприятия были названы лауреаты по множеству номинаций.

Церемонию традиционно провели на Исторической сцене главного театра страны. 15 апреля чествовали признанных мастеров искусства, в том числе гостей из-за рубежа. Например, музыкантов, прибывших из стран Африки и Востока. Разнообразие, классика и современность, слились на одной сцене.

Перед вручением наград прошла эксклюзивная выставка, где представили редкую картину Василия Кандинского «Сумерки. Тунис» и показали коллекцию императорского фарфора, возвращенную на Родину меценатом Владимиром Голубевым. Участники премии могли своими глазами увидеть «военные» тарелки времен правления Александра I и Николая I.

Присутствующих на ярком событии приветствовал в обращении президент РФ Владимир Путин.

«Уверен, что сегодняшний вечер пройдет на высокой творческой ноте и надолго запомнится его участникам и гостям. И конечно, внесет созидательный вклад в укрепление международных гуманитарных связей», — заявил глава государства перед началом церемонии.

Ведущие Елена Север и Вячеслав Макаров отвели мероприятие в качестве ведущих. Подчеркнули, что седьмая церемония стала также кульминацией празднования 25-летия Radio Monte Carlo. Отметили, что творческое событие посвятили Году Защитника Отечества и 80-летию Победы в ВОВ.

Запомнилась на церемонии исполнение композиции Антонио Вивальди «Лето», которая прозвучала в современной обработке в исполнении трех виртуозных пианистов Bel Suono. Коллектив стал лауреатом в номинации «Классическая композиция в современном исполнении».

Трогательным стал саундтрек из фильма «Список Шиндлера» в исполнении солиста Imperial Orchestra Владимира Солуянова.

«Композитором года» стал Кузьма Бодров, «Дирижером года» – Иван Никифорчин. В номинации «Открытие года» назвали Кристину Мхитарян. «Лучший классический мужской вокал» – Игорь Морозов.

Также в списке номинаций и их лауреатов:

«Балет года» – балет Бориса Эйфмана «Преступление и наказание»

«Лучший классический женский вокал» – Ксения Дудникова

«Опера года» – Верди, «Риголетто», Большой театр России.

«За вклад в мировую культуру» – Валерий Гергиев

«Оркестр года» – Imperial Orchestra

Определили также лучших классических исполнителей и представления по странам-партнерам:

Гирма Йифрашева (Эфиопия)

Балет «Иллюзии любви», Большой театр Беларуси

Римаз Окби (Саудовская Аравия)

Хассан Моатаз эль Молла (Египет)

Амби Субраманиам (Индия)

Ермин Ащерич (Сербия)

Лукханьо Мояке (ЮАР)

Хироко Иноуэ (Япония)

Ранее сообщалось, что на премии «Оскар» появится новая номинация.