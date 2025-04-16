В Москве назвали лауреатов музыкальной премии BraVo-2025
В Москве прошла церемония вручения Международной профессиональной премии BraVo
Фото: [Русская медиагруппа]
Седьмая Международная премия BraVo-2025 состоялась в столице России, объединив выдающихся исполнителей классического искусства со всего мира. В ходе мероприятия были названы лауреаты по множеству номинаций.
Церемонию традиционно провели на Исторической сцене главного театра страны. 15 апреля чествовали признанных мастеров искусства, в том числе гостей из-за рубежа. Например, музыкантов, прибывших из стран Африки и Востока. Разнообразие, классика и современность, слились на одной сцене.
Перед вручением наград прошла эксклюзивная выставка, где представили редкую картину Василия Кандинского «Сумерки. Тунис» и показали коллекцию императорского фарфора, возвращенную на Родину меценатом Владимиром Голубевым. Участники премии могли своими глазами увидеть «военные» тарелки времен правления Александра I и Николая I.
Присутствующих на ярком событии приветствовал в обращении президент РФ Владимир Путин.
«Уверен, что сегодняшний вечер пройдет на высокой творческой ноте и надолго запомнится его участникам и гостям. И конечно, внесет созидательный вклад в укрепление международных гуманитарных связей», — заявил глава государства перед началом церемонии.
Ведущие Елена Север и Вячеслав Макаров отвели мероприятие в качестве ведущих. Подчеркнули, что седьмая церемония стала также кульминацией празднования 25-летия Radio Monte Carlo. Отметили, что творческое событие посвятили Году Защитника Отечества и 80-летию Победы в ВОВ.
Запомнилась на церемонии исполнение композиции Антонио Вивальди «Лето», которая прозвучала в современной обработке в исполнении трех виртуозных пианистов Bel Suono. Коллектив стал лауреатом в номинации «Классическая композиция в современном исполнении».
Трогательным стал саундтрек из фильма «Список Шиндлера» в исполнении солиста Imperial Orchestra Владимира Солуянова.
«Композитором года» стал Кузьма Бодров, «Дирижером года» – Иван Никифорчин. В номинации «Открытие года» назвали Кристину Мхитарян. «Лучший классический мужской вокал» – Игорь Морозов.
Также в списке номинаций и их лауреатов:
- «Балет года» – балет Бориса Эйфмана «Преступление и наказание»
- «Лучший классический женский вокал» – Ксения Дудникова
- «Опера года» – Верди, «Риголетто», Большой театр России.
- «За вклад в мировую культуру» – Валерий Гергиев
- «Оркестр года» – Imperial Orchestra
Определили также лучших классических исполнителей и представления по странам-партнерам:
- Гирма Йифрашева (Эфиопия)
- Балет «Иллюзии любви», Большой театр Беларуси
- Римаз Окби (Саудовская Аравия)
- Хассан Моатаз эль Молла (Египет)
- Амби Субраманиам (Индия)
- Ермин Ащерич (Сербия)
- Лукханьо Мояке (ЮАР)
- Хироко Иноуэ (Япония)
Ранее сообщалось, что на премии «Оскар» появится новая номинация.