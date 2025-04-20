В Москве неуправляемая Toyota на скорости улетела в реку Яуза
Лихач на Toyota Camry пробил ограждение на набережной в Москве и утопил машину
Фото: [unsplash.com]
В Москве с утра пораньше произошло одиночное ДТП: водитель не справился с управлением иномарки и вылетел за пределы набережной, утопив транспорт в реке Яуза. Об этом сообщает ряд каналов в Telegram и «Дептранс. Оперативно».
АвтомобильToyota Camry упал в Яузу на Рубцовской набережной. Судя по опубликованным кадрам, белая иномарка на полной скорости пробила ограждение прогулочной зоны, а затем стала тонуть в воде.
Позже появились видео поднятия машины. Судя по ним, был задействован автокран. Передняя часть разбита, правое колесо съехало с правильной оси, также повреждена одна из дверей.
ДТП вызвало затруднения на участке для движения машин. Однако после эвакуации транспорта проезд восстановили оперативно.
Как пишет канал 112, водитель успел выбраться и не пострадал, хотя остался в шоке от произошедшего. С ним работают правоохранители. Как мужчина потерял управление над транспортом пока неизвестно.
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