В Москве обокрали туристку из Саудовской Аравии

В Москве иностранную туристку обокрали почти на полмиллиона рублей, сообщает Baza. По данным источника, инцидент произошел в отеле Ritz Carlton.

19-летняя девушка приехала в столицу из Саудовской Аравии отмечать Новый год. Туристка снимала люксовый номер с 29 декабря по 9 января, после чего уехала в Санкт-Петербург. Туда девушка взяла не все вещи – чемодан с некоторыми из них она оставила у специалистов службы безопасности гостиницы.

Как сообщает источник, по возвращении в Москву девушка обнаружила, что из ее чемодана пропала зимняя одежда. Туристка не нашла свои сапоги, кашемировые пальто и шубу из шиншиллы. Ущерб, по подсчетам девушки, составил порядка 450 тысяч рублей.

По информации Baza, сотрудники Ritz Carlton никак не смогли помочь туристке с решением сложившейся проблемы, поэтому она обратилась в полицию.

Ранее мы сообщали, что двух жителей Приморского края будут судить за ограбление банка, которое они тщательно спланировали. Преступники украли 12 миллионов рублей и счетчик монет. Инцидент произошел в Лесозаводске в августе 2022 года.