В Москве обсудили, как урбан-психология меняет жизнь в мегаполисе

В Москве состоялась дискуссия «Город как среда счастья: вызовы нового времени и ответ мегаполиса», в рамках которой участники обсудили влияние урбан-психологии на жизнь в большом городе. Инициатором и организатором дискуссии в рамках форума «Территория будущего — Москва 2030» стала руководитель секции «Урбан-психология» Российского психологического общества, основатель интеллектуального клуба UrbanClub Лилия Щекина.

Она подчеркнула, что город может выступать в роли источника восстановления психической энергии человека. По ее словам, урбан-психологию можно считать наукой будущего, потому что современным городам нужно «учитывать эмоциональное состояние жителей и отвечать на вызовы нового времени — от выгорания и одиночества до индивидуализации и ускоряющихся ритмов жизни».

«Москва для меня — это город, который является городом будущего: здесь создаются технологии и инфраструктура, делающие жизнь удобнее и насыщеннее. Но главное, что меняется сама парадигма: больше не человек является ресурсом для города, а город становится ресурсом для человека», – добавила Щекина.

Декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко, в свою очередь, подчеркнул, что урбан-психология уже стала полноценным научным направлением, которое позволяет понять, как город может компенсировать возникающие дефицит и поддерживать психологическое здоровье горожан. По мнению ректора НИУ ВШЭ Никиты Анисимова, особенно важно планировать будущее и осознавать, насколько комфортно будет жить в мегаполисе детям, которым сейчас три-пять лет.

«Мы в ВЭБе выполняем функцию настоящего института развития. Для нас важно не только финансирование инфраструктуры, но и создание среды, в которой комфортно жить», — рассказал главный управляющий директор ВЭБ.РФ Александр Чеботарев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.