В Москве отразили сотни хакерских атак на выборах

Во всей России, в том числе и Москве, 8 сентября 2024 года проходит Единый день голосования. В столице выбирают депутатов Московской гордумы, и во время избирательного процесса было отражено несколько сотен хакерских атак, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя общественного наблюдательного штаба Александра Асафова.

Асафов рассказал, что на середину выборного заключительного дня на системы голосования было совершено 266 кибератак, но все они были отражены и никак не сказались на ходе голосования. Онлайн-голосование, напомним, продлится до 20 часов 8 сентября.

В Петербурге, тем временем, сообщают о других нарушениях – так, на одном из участков оказалась ручка с исчезающими чернилами. Ее быстро убрали и заменили.