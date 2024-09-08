На выборах в Петербурге подложили ручку с исчезающими чернилами

Судя по всему, для голосующих была подготовлена ручка с исчезающими чернилами, но кто это сделал – неизвестно. Как только нарушение обнаружили, ручку сразу же изъяли, а по факту инцидента доложили в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

По словам Юрия Кузьмина, это можно расценивать как провокацию, и все комиссии о таких возможных провокациях предупреждены. Почему не были соблюдены банальные правила проверки, особенно ручек, которые используются за ширмой, неизвестно. Провокация, добавляет Кузьмин, была вовремя купирована. Напомним, что в Петербурге выбирают губернатора, и голосование проходит в трехдневном режиме.

Ранее Путин открыл первый участок новой линии метро в Москве.