В Москве пенсионер отсудил у аптеки сумму в 50 раз больше несостоявшейся скидки

Житель Москвы пенсионного возраста отсудил у аптечной сети 30 тысяч рублей из-за несостоявшейся покупки антисептика по акции. Подробности приводит Lenta.ru со ссылкой на Mash.

Как выяснилось, мужчина, ранее работавший судьей, заказал средство для обеззараживания кожи со скидкой — всего за 615 рублей. Однако когда покупатель явился за товаром, сотрудники аптеки заявили, что действие акции уже завершилось и получить товар по обещанной цене нельзя.

Пенсионер не стал мириться с таким положением дел. Он написал официальную претензию, но ответа так и не дождался. После этого мужчина обратился в суд.

Служители Фемиды признали правоту заявителя. Аптеку обязали продать антисептик именно по той акционной цене, которая была заявлена изначально. Кроме того, с фармацевтов взыскали 30 тысяч рублей — в эту сумму вошли компенсация морального вреда, судебные издержки и штраф. Таким образом, пенсионер отсудил почти в 50 раз больше.

