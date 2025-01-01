В Санкт-Петербурге повысили тарифы на проезд

С начала января в Санкт-Петербурге произошло повышение тарифов на проезд. Об этом информирует пресс-служба городского Комитета по тарифам. Стоимость поездки в метро теперь составляет 81 руб., а на наземном транспорте — 75 руб. Однако, согласно данным, лишь 1,5% пассажиров используют базовый или «гостевой» тариф.

Около 40% жителей города предпочитают оплачивать проезд с помощью карты «Подорожник». С нового года цена поездки по этой карте на наземном транспорте составляет 51 руб., а в метро — 56 руб.

Еще 40% петербуржцев пользуются льготными проездными билетами. В Комитете подчеркнули, что их стоимость остается на минимально возможном уровне. Например, месячный проездной для учащихся теперь стоит 748 руб., а именной льготный — 797 руб., причем его стоимость полностью компенсируется из городского бюджета.

В пригородных электропоездах также произошли изменения в тарифах. За первые 20 км поездки по тарифу «Стандарт» цена составляет 48,60 руб., а по тарифу «Ласточка» — 58 руб. Каждый дополнительный километр обойдется в 2,43 руб. и 2,90 руб. соответственно.

Ранее сообщалось, что в Петербурге впервые за 5 лет открылась новая станция метро «Горный институт».