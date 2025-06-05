В Москве поймали подставного «школьника» на ЕГЭ

В одной из московских школ пытались провернуть аферу с паспортными данными и сдачей единого государственного экзамена (ЕГЭ). Как сообщает столичный департамент образования в телеграм-канале, мошенника удалось вовремя остановить.

Ведомство сообщило, что на ЕГЭ по биологии явился якобы ученик со справкой об утере паспорта. Однако бдительная экзаменационная комиссия не поверила на слово, запросив дополнительные данные из учебного заведения.

Проверка выявила несоответствие. Оказалось, что вместо выпускника на экзамен пришел посторонний человек. Руководитель пункта проведения экзамена сразу вызвал полицию. Нарушителя задержали и доставили в отделение для выяснения обстоятельств.

Нарушителю, который пытался смошенничать, может грозить административная ответственность и серьезные проблемы с поступлением. Такие преступления заносят в федеральную информационную систему, что, вероятно, увидят и высшие учебные заведения.

Ранее сообщалось, что с ЕГЭ в 2025 году выгнали почти 500 человек.