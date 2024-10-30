В Москве полиция раскрыла мошеннический обман, лишивший квартир более ста человек

Правоохранительные органы раскрыли мошенническую схему с займами, в результате которой более ста жителей Москвы лишились своих квартир, сообщило РИА Новости.

Отмечается, что среди пострадавших есть и пенсионеры. Злоумышленники предлагали займ под залог недвижимости, из-за чего люди в итоге лишались своего жилья.

Как рассказали в правоохранительных органах, такие банкротные займы стали причиной серьезных финансовых потерь и стрессов для пострадавших, большинство из которых вложили все свои сбережения в приобретение жилья.

Полиция уже начала расследование этого дела. Всех, кто стал жертвой данной схемы, призывают написать заявление.

Специалисты отмечают, что случаи мошенничества в сфере займов становятся все более распространенными. Эксперты призвали граждан быть внимательными и осторожными при оформлении финансовых соглашений — следует проверять условия займа и избегать сделок, которые могут оказаться слишком «выгодными».

Ранее Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области предупредило о новой схеме мошенников с сервисами доставки.