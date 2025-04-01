В Москве полиция задержала серийных угонщиков автомобилей

В Москве сотрудники полиции задержали двух местных жителей, которые подозреваются в организации серии автомобильных краж и угоне иномарки. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) России Ирина Волк.

С сентября по декабрь 2024 года в полицию поступило шесть заявлений от граждан о хищении пяти автомобилей и угоне еще одного транспортного средства. Злоумышленники нанесли ущерб на сумму около 12 млн руб. В связи с этим следователи возбудили уголовные дела по статьям 158 (кража) и 166 (угон) УК РФ.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что подозреваемые целенаправленно искали иномарки в Юго-Восточном округе Москвы. Один из них использовал специальное устройство для подавления GPS-сигнала и открытия замков автомобилей.

После того как им удавалось попасть внутрь, сообщник садился за руль и уезжал. Похищенные машины разбирались на запчасти и продавались в различных регионах России.

Фигурантам уголовного дела уже предъявили обвинения, а также избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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