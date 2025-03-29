Гоша Куценко не захотел оставлять себе «Запорожец», в котором произошло убийство

По информации источника, Куценко не будет выдвигать имущественных претензий к обвиняемому в убийстве россиянке Альберту Абдуллину, так как раритетный автомобиль с автоматической коробкой передач ему не слишком важен.

ЗАЗ достался актеру в 2019 году после съемок так и не вышедшего в прокат фильма. Последний раз Куценко садился за руль автомобиля в начале 2023 года, после чего решил оставить его на парковке, накрыв чехлом.

Куценко не стал закрывать двери на замок, так как был уверен, что его старое авто никому не нужно, а на территорию, где оно припарковано, никто заходить не будет, так как она охраняется. Ключи актер оставил под ковриком и просто захлопнул дверь.

Стоит отметить, что потерю «Запорожца» компенсирует автопарк Куценко, в котором находятся восемь автомобилей. Сейчас машина, ставшая местом преступления, стоит на специальной стоянке.

В январе прохожие сделали страшную находку в голубом «Запорожце», припаркованном во дворе одного из зданий на Кутузовском проспекте. Там обнаружили тело девушки. Вскоре выяснилось, что автомобиль принадлежит Куценко, который прокомментировал эту чудовищную историю прямо со съемок.

Ранее сообщалось, что российская певица Лариса Долина сумела вернуть право на квартиру, которую продала под воздействием мошенников.