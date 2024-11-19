В Кремле представили официальный логотип празднования 80-летия победы в ВОВ

Изображение памятника «Родины-матери», который установлен в Волгограде, стал составной частью официального логотипа празднования 80-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. Об этом сообщило РИА Новости.

Анонсировал логотип известный актер Владимир Машков, церемония прошла в Музее Победы на Поклонной горе. В состав логотипа вошли изображение памятника «Родина-мать зовет!», который посвящен героям Сталинградской битвы, а также георгиевская лента. На нем также прописаны цифра 80 и слово «Победа».

«Памятник стал символом несокрушимости духа нашего народа. Этот образ, безусловно, объединяет людей разного вероисповедания, разных национальностей, но каждый найдет в нем что-то свое», — указал Машков.

Он добавил, что памятник в Волгограде стал знаком практически всем россиянам с самого детства. Именно поэтому его и включили в состав логотипа.

Ранее сообщалось, что российские власти отвергли предложение турецкого лидера Эрдогана заморозить украинский конфликт вдоль линии боевого соприкосновения. Дмитрий Песков заявил, что такой вариант неприемлем для РФ. Он назвал актуальными для страны те условия, которые были озвучены президентом Путиным.