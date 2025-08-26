В Москве приезжий попытался выдать наркотики за крупу
Мигрант пытался выдать наркотики за гречку при задержании в Москве
Фото: [flickr.com]
В Москве сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) задержали иностранного гражданина, занимавшегося распространением наркотических веществ, пишет Readovka.
При проверке документов приезжий мужчина проявил чрезмерное беспокойство. Такое поведение вызвало подозрения у правоохранителей.
Как отмечает телеграм-канал, в ходе общения с росгвардейцами мужчина неожиданно признался, что подрабатывает так называемым закладчиком. На вопрос о содержимом свертков, которые он переносил, задержанный ответил, что в них находится обычная гречневая крупа.
Проведенная проверка показала, что в упаковках находилось запрещенное вещество общим весом около 40 граммов. Пакет с содержим был изъят и направлен на экспертизу.
Ранее сообщалось, что в Череповце задержали двоих мигрантов по делу об изнасиловании женщины.