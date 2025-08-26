В Москве приезжий попытался выдать наркотики за крупу

При проверке документов приезжий мужчина проявил чрезмерное беспокойство. Такое поведение вызвало подозрения у правоохранителей.

Как отмечает телеграм-канал, в ходе общения с росгвардейцами мужчина неожиданно признался, что подрабатывает так называемым закладчиком. На вопрос о содержимом свертков, которые он переносил, задержанный ответил, что в них находится обычная гречневая крупа.

Проведенная проверка показала, что в упаковках находилось запрещенное вещество общим весом около 40 граммов. Пакет с содержим был изъят и направлен на экспертизу.

