В Москве приезжий попытался выдать наркотики за крупу

Мигрант пытался выдать наркотики за гречку при задержании в Москве

Общество

Фото: [flickr.com]

В Москве сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии) задержали иностранного гражданина, занимавшегося распространением наркотических веществ, пишет Readovka.

При проверке документов приезжий мужчина проявил чрезмерное беспокойство. Такое поведение вызвало подозрения у правоохранителей.

Как отмечает телеграм-канал, в ходе общения с росгвардейцами мужчина неожиданно признался, что подрабатывает так называемым закладчиком. На вопрос о содержимом свертков, которые он переносил, задержанный ответил, что в них находится обычная гречневая крупа.

Проведенная проверка показала, что в упаковках находилось запрещенное вещество общим весом около 40 граммов. Пакет с содержим был изъят и направлен на экспертизу.

