В Москве приостановили прокат электросамокатов

В связи с резким понижением температуры и снегопадом в Москве приостановлен прокат электросамокатов и велосипедов до наступления благоприятных погодных условий, о чем уведомил городской Дептранс. Сервис аренды индивидуальных средств передвижения был возобновлен в столице в предыдущие выходные.

В департаменте подчеркнули, что использование самокатов и велосипедов в дождливую, снежную или гололедную погоду может быть небезопасным. Возобновление работы сервисов проката планируется с наступлением плюсовых температур.

Владельцам собственных самокатов и велосипедов представители власти рекомендуют воздержаться от поездок и воспользоваться общественным транспортом.

В текущем сезоне аренда электросамокатов и велосипедов будет доступна только тем пользователям, которые прошли процедуру подтверждения личности на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что в приложения аренды самокатов могут добавить тест на знание ПДД.