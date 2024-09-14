В Москве произошло массовое отравление в столовой социального центра

В столице завели уголовное дело после отравления около 20 человек в социальном центре. Все они ели в одной столовой, пишет столичный ГСУ СК.

Было установлено, что порядка 20 человек обратились в больницу с признаками отравления. Оказалось, все они 14 сентября ходили в столовую одного из соццентров Москвы.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ходе проверки установят, что именно стало причиной массового отравления.

Ранее сообщалось, что на избирательных участках в Санкт-Петербурге зафиксировали случаи отравления. Это привело к уголовному делу.