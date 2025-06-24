В Москве прощаются с актрисой Валентиной Талызиной

В российской столице началась церемония прощания с умершей актрисой Валентиной Талызиной. Об этом рассказала газета МК.RU.

Ранее уже сообщалось, что народная артистка России Валентина Талызина умерла на 91-м году жизни. На протяжении своей карьеры она успела сыграть более 100 персонажей в кинофильмах и около 40 ролей на сцене театра Моссовета. Именно этот театр и стал местом проведения прощания с ней.

«Пока сложно судить, как много почитателей придут к зданию театра на Большой Садовой, но зрители придут», — указали журналисты.

Они отметили, что Талызина пользовалась большой популярностью у театралов, а также у своих коллег.

Ранее сообщалось, что похороны праха актрисы Натальи Теняковой пройдут 26 июня на Троекуровском кладбище. Звезда фильма «Любовь и голуби» умерла 18 июня от острой сердечной недостаточности. Прощание с Теняковой проходило 20 июня в здании Московского художественного театра имени Чехова.