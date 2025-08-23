В Москве прощаются с утонувшим в Болгарии режиссером Бутусовым

В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина началась церемония прощания с театральным режиссером Юрием Бутусовым. Об этом информирует корреспондент ТАСС, присутствующий на траурном мероприятии.

У входа в театр появился импровизированный мемориал. Он был установлен под афишей спектакля «Барабаны в ночи», который Юрий Бутусов поставил в 2016 году на основе пьесы Бертольта Брехта.

К этому мемориалу люди приносят цветы, фотографии, свечи, произносят прощальные слова.

Прощание с Бутусовым состоится в Москве, а похороны пройдут в Петербурге.

9 августа ушел из жизни Юрий Бутусов, театральный режиссер, которому было 64 года. Трагедия произошла во время семейного отдыха на Черном море в Болгарии, когда он утонул. Бутусов был признанным мастером театрального искусства в России, чьи постановки вызывали восхищение как у профессионалов, так и у зрителей.

