В Москве прошел просветительский марафон «Знание.Первые»

В Москве завершился федеральный просветительский марафон Российского общества «Знание» — «Знание.Первые», посвященный 80-летию атомной промышленности страны, его проводили с 26 по 28 сентября. Об этом сообщили в социальных сетях мероприятия.

В рамках него в 11 регионах России и в Абхазии с молодежью встретились 145 лекторов, в программу включились более 25 тыс. участников из 57 стран.

«Главная задача — вдохновить российских детей на мечты о глобальных проектах. 88% участников марафона заявили, что хотят активнее участвовать в жизни страны», – отметил первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль добавил, что событие помогло раскрыть историю и перспективы атомпрома, а также его возможности для самореализации.

Марафон вошел в программу международного форума World Atomic Week и стал одним из ключевых событий празднования 80-летия атомной промышленности в России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.