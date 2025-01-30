В Москве прошло прощание с Игорем Янковским

В Москве прошло прощание с медиаменеджером и актером Игорем Янковским, который умер в 73 года. Об этом сообщил ТАСС.

Янковский умер 27 января, а сегодня, 30 января, состоялась официальная церемония прощания с ним. Мероприятие проходило в Москве в Доме кино, собрались родные и близкие актера, а также знакомые и коллеги.

«Когда он выходил на сцену, будучи президентом Московского международного фестиваля рекламы, это был такой шарм, такой артистизм. Он был таким лицом фестиваля, которое сейчас сложно заменить», — высказался Владимир Филиппов, президент Российской академии рекламы.

Многие собравшиеся отметили обаяние и юмор актера, которым тот выделялся среди окружающих. Он во времена СССР работал в театре, снимался в кино, был телеведущим. Позже он посвятил себя рекламе.

Ранее сообщалось о смерти актера Бориса Улитина, который умер на 86-м году жизни в Санкт-Петербурге. Он почти 60 лет проработал в Театре комедии и прославился озвучкой многих фильмов, среди которых были «Звездные войны», «Пираты Карибского моря», «Чужой против хищника».