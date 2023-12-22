В Москве простились с Дмитрием «Пухляшом» Красиловым

Дмитрия Красилова похоронили на Троекуровском кладбище, где покоятся многие знаменитости, включая деятелей культуры, науки и искусства. Как сообщает издание «Утро.ру», на месте похорон находились некоторые коллеги «Пухляша» и мать. Не пропустил траурного мероприятия Стас Костюшкин, Сергей Дворцов, Елена Борщева и многие другие, кто тесно общался со звездой.

Гроб выбрали классический, из плотного темно-коричневого дерева. В нем ярко выделялся покойный: танцор любил яркие образы и его решили не одевать во что-то посредственное. Салатовая кофта, черный жилет, любимые бусы и ярко-зеленая шапочка. Именно таким его помнят многие друзья, близкие и поклонники.

Напомним, Дмитрий Красилов стал популярен после клипа Uno группы Little Big. С тех пор он связал свою жизнь с шоу-бизнесом, участвуя в разных проектах. Он также запускал свое творчество. Однако 18 декабря 2023 года танцор умер из-за проблем с сердцем и нарушения деятельности эндокринных желез.

Ранее сообщалось, что за несколько дней до смерти Красилову вручили предмет, похожий на гроб.