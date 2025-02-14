В Москве пытаются найти родителей маленькой девочки, замерзающей внутри Mercedes

В Москве прохожие забили тревогу из-за маленькой девочки, оставленной внутри заглушенного автомобиля марки Mercedes, сообщил SHOT. Неравнодушные граждане опасаются, что ребенок может насмерть замерзнуть.

Как пишет источник, машина припаркована на Бескудниковском бульваре. Очевидцы отметили, что девочка сначала пыталась согреться, укутавшись в куртку. Но вот уже как полчаса ребенок перестал шевелиться и реагировать на стуки по стеклу. Неравнодушные прохожие ожидают специалистов и приезда скорой помощи.

Медики отмечают, что запертый в салоне авто ребенок рискует столкнуться с рядом проблем, включая гипотермию, проблемы с дыханием, дехидратацию (может быстро терять влагу в условиях стресса), замерзание, потерю сознания, а также стресс и панические атаки.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что полицейские в Москве сорвали сделку по продаже двухнедельного малыша.