В Москве пытаются вытащить из квартиры 186-килограммового мужчину

В Москве пытаются помочь 186-килограммовому мужчине, которого требуется вытащить из квартиры. Утром ему потребовалась медицинская помощь из-за сердечных проблем, сообщил телеграм-канал SHOT.

У 62-летнего пациента также диагностированы диабет и грыжа, из-за чего он не может самостоятельно передвигаться и почти постоянно находится в постели.

Для оказания помощи к дому на улице Никитинской в Северном Измайлове была направлена дополнительная команда спасателей.

В результате усилий мужчину удалось успешно вытащить из квартиры, в настоящее время его транспортируют в лечебное учреждение.

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