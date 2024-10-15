В Москве раскрыли подпольное производство инъекций гиалурона

В Москве полиция пресекла незаконное производство гиалуронового препарата для косметологических инъекций. Об этом сообщил «Коммерсантъ», цитируя официального представителя МВД Ирину Волк.

В столице сотрудники правоохранительных органов обнаружили и пресекли незаконную деятельность по изготовлению и распространению незарегистрированного препарата на основе гиалуроновой кислоты, который используется в косметологии для инъекций.

Препараты продавались через интернет и поставлялись в коммерческие клиники не только столицы, но и других регионов страны.

По оценкам правоохранительных органов, годовой доход от этого незаконного предпринимательства составлял более 100 млн руб. Производство гиалуронового комплекса осуществлялось в Москве.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238.1 Уголовного кодекса РФ. В рамках расследования были проведены обыски в рабочих помещениях, на производстве и по месту жительства подозреваемого. В результате у фигуранта изъяли используемые для производства средства и сумму в размере 1,5 млн руб.

Ранее в подмосковном Воскресенске задержали мужчину, который занимался незаконным изготовлением наркотических веществ. Суд принял решение о заключении его под стражу.