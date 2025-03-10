В Москве ребенок потерял слух после оплеухи от воспитателя

Родители из Москвы пожаловались на жестокую воспитательницу детсада, которая, по их словам, ударила мальчика и довела его до глухоты. Об этом пишет KP.RU.

Как рассказали родители, сын несколько дней капризничал и устраивал протесты, выражая нежелание идти в садик. Также он отличался странным поведением: часто просил таблетки от головной боли, закрывал рот рукой, психовал и нервничал, когда нужно было собираться в детсад.

Поначалу вредности ребенка не придали значения, ведь он ранее конфликтовал с одной из воспитательниц и устраивал истерики. Однако в этот раз все оказалось серьезно: мальчик заявил, что его ударили несколько раз за то, что он сломал коробку из-под игрушек. Также сын пожаловался, что не слышит одним ухом. Обследование у врачей подтвердило, что у юного москвича «острая нейросенсорная тугоухость». Далее семью ждали два месяца похождений по больницам. Ребенку ставили гормональные и другие препараты, наблюдали за состоянием: слух возвращался и пропадал. Сейчас ребенок слышит лучше, но ходит к психологам.

«Впервые мы увидели ссадины на ухе ребенка в конце 2023 года. Думали, что он с кем-то подрался или поцарапался. Сам он ничего не сказал, он не ябедник. А в марте 2024 года мы заметили на ухе Саши синяки», — отметила мама пострадавшего.

В ходе проверки учреждения не нашли нарушений, а в МВД отказали в возбуждении уголовного дела. Учителя лишь перевели на работу в другое учреждение, сама она с журналистами долго говорить не стала. Историю с оплеухой доказать не получается, потому что воспитатель, по словам детей, вывела мальчика в отдельное помещение, «а потом он долго плакал».

За изучение ситуации взялись в СК, куда обратились родители.

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