В Калининграде нашли мужчину, убившего женщину 13 лет назад

В Калининграде раскрыто убийство женщины, которое было совершено 13 лет назад. Об этом в своем телеграм-канале сообщил региональный СК.

По данным следствия, в марте 2012 года пьяный 34-летний мужчина не менее двух раз ударил кулаком в живот женщину, которая была у него в гостях. От полученных травм потерпевшая умерла на месте происшествия. На протяжении продолжительного времени преступление не удавалось раскрыть из-за отсутствия прямых доказательств вины фигуранта, а также совершения злодеяния в условиях неочевидности.

Во время допроса под давлением фактов мужчина признался в содеянном и рассказал подробности произошедшей трагедии. Его обвиняют в преступлении по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Фигурант уголовного дела находится под домашним арестом.

Ранее стало известно, что в Московской области раскрыли убийство, совершенное иностранцем более 30 лет назад.