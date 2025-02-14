В Москве с 14 февраля выросли штрафы за снег и лед на крышах

В столице с 14 февраля ужесточились штрафы за отсутствие мер по очистке крыш от снега и наледи. Максимальная сумма штрафа теперь составляет 500 тыс. руб. Указанные изменения были внесены в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях и вступили в силу с 14 февраля, как сообщает РИА Новости.

По информации, предоставленной Объединением административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ), в 2024 году по сравнению с 2023-м на 341% увеличилось число нарушений, связанных с отсутствием мер по очистке крыш от снега и удалению ледяных наростов с карнизов, крыш и водостоков.

По словам руководителя ОАТИ Александра Ларина, эти данные свидетельствуют о том, что ранее применяемые меры в отношении юридических лиц не были достаточно эффективными и не оказывали должного превентивного влияния на недобросовестных владельцев.

«В первую очередь под угрозой оказываются жизнь и здоровье людей. Помимо этого, ущерб может быть нанесен автомобилям, припаркованным рядом с неочищенной кровлей. Страдают и сами здания из-за протечек от неубранного снега», — сказал он.

В ОАТИ также сообщили, что ранее штраф для юридических лиц за нарушение правил уборки снега составлял от 50 тыс. до 200 тыс. руб. Теперь же сумма штрафа выросла и составляет от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2025 года владельцы транспортных средств в России смогут регистрировать или снимать с учета свои автомобили без обязательного наличия полиса ОСАГО.