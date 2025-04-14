В Москве школьник ушел из дома после ссоры с родителями и пропал

В столице 14 апреля без вести пропал подросток. К поискам подключились спасательные отряды и правоохранители, семья также просит о помощи всех неравнодушных, пишет MK.Ru.

Как рассказала мама ребенка, сын ушел утром, в 07:45, после ссоры. Он покинул дом, но не взял с собой телефон, что осложнило поиски. Школьник совсем без связи и неизвестно, где находится. Также не видели подростка на занятиях в школе.

Семья обратилась в полицию с просьбой о помощи в поисках. Перемещения ребенка отслеживают по камерам. Помимо силовиков, в операции участвует поисково-спасательный отряд.

Общими усилиями удалось установить, что беглец был на улице Тверская и в Саларьево.

Молодой человек был одет в черную одежду с жилеткой, кроссовки и синие джинсы. Имел также черный рюкзак. Всех, кто увидит похожего под описание ребенка, попросили сообщить в полицию.

Ранее сообщалось, что нашли пропавшего иеромонаха Симеона.