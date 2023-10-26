В Москве случайный прохожий спас девушку от маньяка на лестнице

Инцидент произошел в подъезде одного из московских домов. Как сообщает следственный комитет, 18-летний приезжий из Узбекистана попытался завязать знакомство со своей ровесницей, но она отказалась. Тогда он проследовал за ней и, когда девушка зашла в подъезд, забежал внутрь вслед за ней. На лестничной клетке приезжий напал на девушку и попытался совершить действия сексуального характера. От извращенца девушку спас случайный прохожий. Проходивший мимо мужчина спугнул мигранта.

Следственный комитет возбудил на молодого человека уголовное дело за попытку совершить насильственные действия сексуального характера.