В Москве сняли на видео огромную тучу

В социальных сетях пользователи поделились фотографиями и видеозаписями массивной дождевой тучи, нависшей над центром Москвы. Житель запечатлел это явление, снимая из окна небоскреба в комплексе «Москва-Сити».

Немногим позже жители Кунцево опубликовали видеозапись сильного ливня, обрушившегося на их район. Шквалистый ветер усиливает интенсивность непогоды.

В различных районах столицы, как сообщают пользователи соцсетей, также начались дожди. Несмотря на это, температура воздуха остается в пределах 25–27 градусов Цельсия.

Главное управление МЧС по Москве заранее предупредило о грозе, сопровождающейся сильным дождем и порывистым ветром, которая ожидалась в среду, 23 июля, в дневное время. Предупреждение действовало до 21:00.

Ранее военный эксперт рассказал о влиянии ливней на работу ПВО в Москве.