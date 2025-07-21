Военный эксперт рассказал о влиянии ливней на работу ПВО в Москве

Рекордные ливни, обрушившиеся на Центральную Россию, не повлияли на эффективность работы систем противовоздушной обороны. Об этом Life.ru заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Российские комплексы ПВО способны обнаруживать и уничтожать цели в любых погодных условиях, отметил эксперт. Он пояснил, что современные радиолокационные системы практически не подвержены влиянию атмосферных осадков. В отличие от оптических средств наблюдения, которые могут ухудшать свою работу в условиях сильного дождя или тумана, радиолокация сохраняет высокую эффективность при любой погоде.

«У нас ПВО всепогодная. Ливни не влияют ни на механические параметры обнаружения цели, ни на сопровождение цели. Ливни влияют только на людей, на армию, это моральное давление на наличный состав. Вы представляете, постоянно дождь, непогода, упадок сил», — рассказал Матвийчук.

Эффективность российских систем ПВО подтверждается последними данными. Напомним, что за ночь 21 июля было уничтожено 74 украинских беспилотника, из которых 23 пытались атаковать Московский регион.