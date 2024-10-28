В Москве состоялась зажигательная вечеринка DFM Dance Party

Вечеринка DFM Dance Party прошла в столице при участии известных звезд и диджеев, которые «зажгли» осень любимыми хитами. Об этом сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Мероприятие провели 25 октября в клубе VK GIPSY. Это уже не первая, но не менее яркая вечеринка DFM Dance Party. Гостям танцевального вечера нон-стоп крутили музыку, создавая атмосферу праздника. На славу постарались диджеи, вокалисты и приглашенные звезды, которые были с присутствующими до самого утра.

На сцену выходили DJDimixer, Mona, DJ Safiter, Саша Санта, группа «Мохито», GAYAZOV$ BROTHER$, DJNejtrino, Александр Попов, Ханна, KUTSUEV, NLO и Никита. Представили свое творчество, любимые DFM-треки и известные хиты.

«Я уже раза четыре выступала на вечерниках DFM. Люди здесь заряженные, они привыкли к хорошей музыке, и выступать на таких вечерниках — настоящий кайф», — поделилась эмоциями Ханна.

Удивили гостей вечеринки билетами на грядущее мероприятие «Звезды хайпа». Его проведут 19 ноября на сцене LIVE Арена. Лично в руки каждому пригласительные вручали Ханна и Мона, что приятно удивило слушателей.

DFM Dance Party как серия танцевальных проектов существует с 2022 года. Тогда радиостанция отмечала важную дату: 22 года со дня основания станции.

Ранее сообщалось, что церемония вручения нацпремии «Звезды Хайпа» состоится в Москве.