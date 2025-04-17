В Москве состоялся первый конгресс о бизнесе и работе с НКО

В российской столице прошло мероприятие «Точки роста в бизнесе», генеральным информационным партнером которого выступила «Русская Медиагруппа». Ее гендиректор Любовь Маляревская рассказала о важности связей бизнеса и НКО.

Первый конгресс «Точки роста в бизнесе» состоялся в престижном отеле Москвы, где собрались яркие представители крупного бизнеса и НКО. Спикерами выступили Оскар Хартманн, Дмитрий Гриц, Алексей Ситников, Оксана Лаврентьева и другие представители не менее 20 отраслей экономики.

На встрече обменялись опытом, а также отметили важность партнерства с некоммерческими организациями. Сотрудничество с НКО — это стратегический инструмент для бизнеса, что лучше всего демонстрирует медиаиндустрия.

Медиабренды существуют и растут в условиях высокой конкуренции. Благодаря НКО бизнес не только может развиваться, но и во всей мере ощущать социальную ответственность бизнеса и повышать уровень доверия среди аудитории. Активнее популяризируется не только индивидуальный продукт, но и волонтерство и благотворительные проекты.

Отметили на примере показателей радиостанции «Русской Медиагруппы»: там каждый месяц объединяются на общей волне до 34 миллионов россиян.

«Русская медиагруппа» много лет сотрудничает с фондом "Второе дыхание", который занимается сбором и распределением ненужной одежды. Контейнер для сбора вещей стоит на одном из этажей холдинга в общем доступе», — рассказала Любовь Маляревская.

Ранее сообщалось, что радиостанции «Русской Медиагруппы» расширили охват аудитории за 2024 год.