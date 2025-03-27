В Москве спасли изувеченного котенка, застрявшего в уличной западне

В Рязанском районе юго-восточного округа Москвы нашли серьезно травмированного котенка, который бы не выжил без помощи людей. Об этом пишет KP.RU - Москва.

Котенок попал в одну из вытяжек на поверхности земли от теплотрассы, в так называемый «грибочек». Мяуканье услышали подростки, проходящие мимо, а затем позвали на помощь взрослых. Какое-то время полосатый не подавал признаков жизни, но когда его вытащили спасатели, оказалось, что надежда есть.

При этом у котенка отсутствовали две лапки. Выяснили, что он травмировался, а не родился таким изначально. Также узнали, что это девочка, которой от силы три месяца. Подростки назвали найденыша Баффи.

«Из-за всего пережитого, вероятно, потребуются консультации и лечение у профильных специалистов, которые скажут, нужны ли дополнительные операции на травмированных лапках, протезы, лечение возможной травмы головы», — отметили ветеринары.

Сейчас Баффи ищут новый дом, но теперь, благодаря неравнодушию людей, котенок будет жить.

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