В Москве спустя 24 года арестовали предполагаемого убийцу женщины

Суд Москвы отправил в СИЗО мужчину, которого идентифицировали как возможного убийцу женщины в 2000-х. Об этом сообщили ТАСС в столичном Следственном комитете.

Как установило следствие, в ноябре 2000 года женщина распивала алкоголь в компании двух знакомых в доме на Челябинской улице. Однако на застолье произошел конфликт, в ходе которого мужчины жестоко порезали и избили гостью. В качестве оружия использовали нож и молоток. После причинения тяжелых травм пострадавшую выбросили из окна, пытаясь скрыть следы преступления.

Лишь спустя 24 года в ходе следственных мероприятий установили предполагаемых убийц. Узнали, что один из участников кровавого вечера скончался. Второго удалось задержать. 46-летнему мужчине предъявили обвинения в убийстве и отправили в следственный изолятор до окончательных результатов расследования.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти силовики задержали подозреваемого в убийстве полицейского.