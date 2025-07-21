Ушла из жизни актриса Татьяна Егорова

На 82-м году жизни скончалась советская и российская актриса Татьяна Егорова — звезда Театра сатиры и участница более 30 фильмов. Об этом сообщают Ведомости.

Татьяна Егорова, чья творческая карьера охватила шесть десятилетий, умерла после продолжительной болезни. Выпускница Щукинского училища 1966 года, она 23 года служила в Театре сатиры, где создала множество запоминающихся образов.

В кино актриса дебютировала в 1965 году в фильме «Месяц май». Зрителям она запомнилась по ролям в картинах «Право на прыжок», «Однажды, двадцать лет спустя» и «Армавир». Коллеги называли Егорову талантливой актрисой с особым обаянием и тонким чувством юмора. Помимо актерской работы, Егорова проявила себя как писатель — ее перу принадлежат автобиографический роман «Русская роза», повесть «Обрученные любовью» и несколько пьес.

Ранее стало известно, что на 93-м году жизни скончался знаменитый советский и российский кинорежиссер Александр Митта.