В Москве усиливают подачу тепла из-за надвигающихся морозов
Бирюков: городские службы подготовили систему отопления к похолоданию
Фото: [Батареи центрального отопления в квартире/Медиасток.рф]
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к повышению температуры в системе отопления в связи с прогнозируемым резким похолоданием. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, корректировка параметров теплоснабжения началась заблаговременно — на основании данных синоптиков о предстоящем снижении температуры воздуха. В настоящее время температура теплоносителя увеличивается постепенно, чтобы обеспечить стабильную и безопасную работу системы.
Бирюков напомнил, что режимы функционирования централизованного теплоснабжения в городе напрямую зависят от погодных условий. Настройка проводится заранее и основывается на краткосрочных метеорологических прогнозах, что позволяет избежать резких перепадов в подаче тепла.
Он также отметил, что система теплоснабжения обладает высокой инерционностью, из-за чего быстрое повышение или понижение температуры невозможно. Регулирование теплового режима осуществляется двумя основными способами — изменением температуры теплоносителя и корректировкой его объема в сетях.
Ранее сообщалось, что в Химках нашли самого творческого и аккуратного дворника.