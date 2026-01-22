В Москве усиливают подачу тепла из-за надвигающихся морозов

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к повышению температуры в системе отопления в связи с прогнозируемым резким похолоданием. Об этом агентству городских новостей « Москва » сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, корректировка параметров теплоснабжения началась заблаговременно — на основании данных синоптиков о предстоящем снижении температуры воздуха. В настоящее время температура теплоносителя увеличивается постепенно, чтобы обеспечить стабильную и безопасную работу системы.

Бирюков напомнил, что режимы функционирования централизованного теплоснабжения в городе напрямую зависят от погодных условий. Настройка проводится заранее и основывается на краткосрочных метеорологических прогнозах, что позволяет избежать резких перепадов в подаче тепла.

Он также отметил, что система теплоснабжения обладает высокой инерционностью, из-за чего быстрое повышение или понижение температуры невозможно. Регулирование теплового режима осуществляется двумя основными способами — изменением температуры теплоносителя и корректировкой его объема в сетях.

