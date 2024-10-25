В Москве в 2025 году продлят нулевой транспортный налог на электромобили

Мэр столицы России Сергей Собянин объявил о продлении льготы по транспортному налогу для владельцев электромобилей на 2025 год, передает ТАСС.

По словам главы Москвы, эта мера, которая продолжает действовать с нулевой ставкой, будет автоматически продлеваться каждый год, поддерживая растущее количество пользователей экологичных автомобилей в городе.

Собянин подчеркнул, что развитие электротранспорта — это не временный тренд, а стратегический курс, который будет определять транспортное будущее мегаполиса. Он отметил, что в будущем большинство автомобилей будут либо электрическими, либо водородными.

Мэр также добавил, что борьба с загрязнением воздуха в Москве требует перехода на более чистые виды транспорта. По его словам, около 80% загрязнений в городе происходят именно из-за автомобилей.

Несмотря на это, отметил Собянин, в России на сегодняшний день электрических машин продается мало — всего 1% от общего числа. По его словам, в ближайшие несколько лет количество продаваемых электрических транспортных средств может увеличиться в 20 раз.

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