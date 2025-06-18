В Москве военная полиция задержала автора телеграм-канала «Солдатская правда»

По информации источника, журналист был задержан утром 18 июня. Информацию об этом подтвердил его адвокат, который сообщил, что Полынкова доставили в военно-следственный отдел Следственного комитета России (СКР), расположенный на Спартаковской улице.

Причины задержания пока остаются неизвестными. По словам адвоката, задержание может быть связано с публикацией архивного видео с участием телеведущего Владимира Соловьева, в котором он говорит, что в случае начала войны в Израиле он бы поехал защищать страну. Об этом сам же Полынков написал в телеграм-канале.

Михаил Полынков — заместитель председателя «Русского Движения Стрелкова» (РДС) и член ЦИК партии КПРС «Русская Весна».

Ранее сообщалось, что в Удмуртии задержали заместителя начальника Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по региону по подозрению в получении взятки.