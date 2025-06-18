В Москве военная полиция задержала автора телеграм-канала «Солдатская правда»
Baza: военкора Полынкова задержали в Москве
Фото: [unsplash.com]
В Москве военная полиция произвела арест автора телеграм-канала «Солдатская правда», военного корреспондента Михаила Полынкова, сообщила Baza.
По информации источника, журналист был задержан утром 18 июня. Информацию об этом подтвердил его адвокат, который сообщил, что Полынкова доставили в военно-следственный отдел Следственного комитета России (СКР), расположенный на Спартаковской улице.
Причины задержания пока остаются неизвестными. По словам адвоката, задержание может быть связано с публикацией архивного видео с участием телеведущего Владимира Соловьева, в котором он говорит, что в случае начала войны в Израиле он бы поехал защищать страну. Об этом сам же Полынков написал в телеграм-канале.
Михаил Полынков — заместитель председателя «Русского Движения Стрелкова» (РДС) и член ЦИК партии КПРС «Русская Весна».
Ранее сообщалось, что в Удмуртии задержали заместителя начальника Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по региону по подозрению в получении взятки.