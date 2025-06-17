Задержан замглавы УФСИН по Удмуртии: его подозревают в получении иномарки в качестве взятки

В Удмуртии задержали заместителя начальника Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Удмуртии по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Отмечается, что правоохранительные органы нашли доказательства того, что подозреваемый получил взятку в виде иномарки, стоимость которой оценивается более чем в 2,7 млн руб.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Задержание произошло в ходе проведения оперативных мероприятий по месту службы подозреваемого. Там же оперативники провели обыск и изъяли необходимые документы и материалы.

В настоящее время замглавы УФСИН по региону находится в изоляторе временного содержания, ему уже предъявлено обвинение.

В СКР отметили, что, по предварительным данным, должностное лицо получило взятку от руководителя группы компаний за лоббирование коммерческих интересов и предоставление преференциальных условий для заключения и реализации государственных контрактов.

Законодательство предусматривает за подобное преступление наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и штраф, который может достигать семидесятикратной суммы полученной взятки.

Ранее сообщалось, что инженера Чепецкого механического завода (ЧМЗ) арестовали за взятку в особо крупном размере.