В Москве волонтеры борются за жизнь истощенного котенка, которого месяц морили голодом

В Москве волонтеры борются за жизнь рыжего котенка по имени Джек, которого не так давно из приюта взяла местная жительница, пишет Mash.

По информации источника, животное попало в руки волонтеров после того, как хозяйка отдала его обратно в приют «из-за занятости». Кот оказался в крайне истощенном состоянии — в год Джек весит лишь 1,5 кг. Малыш не может самостоятельно стоять и ходить в туалет. Питается он только со шприца.

Как позже выяснилось, женщина по имени Екатерина сознательно морила котенка голодом, давая ему всего 50 граммов еды в день. Она заявила, что такая порция для животного является «нормой».

Ветеринары диагностировали у Джека тяжелую неврологическая форму инфекционного перитонита — болезнь, поражающую нервную систему и мешающую нормально двигаться. Волонтеры делают все возможное, чтобы спасти питомца.

При этом сама Екатерина отрицает свою вину. Она утверждает, что «начала лечить кота без предупреждения», и что у него уже были проблемы со здоровьем, когда она его взяла. Более того, женщина подала заявление в полицию, обвиняя волонтеров в «краже» животного.

