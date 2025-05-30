В Москве возросло число экстремальных погодных условий

Московская погода продолжает удивлять жителей непредсказуемыми и опасными явлениями. В интервью Агентству городских новостей «Москва» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала , что в столице часто идут дожди с грозой и сильным ветром.

Специалист отметила, что среднегодовая температура воздуха в городе за 50 лет выросла почти на 3 градуса, а зима в московском регионе становится значительно мягче.

«Зима стала короче, весна наступает раньше, и лето длится дольше. Вместе с этим всплески аномальной жары и резкие перепады температуры стали нормой, а не исключением», — сказала Позднякова.

Она подчеркнула, что такие климатические изменения приводят к увеличению числа экстремальных погодных явлений. В Москве все чаще регистрируются всплески аномальных температур, ее резкие перепады, а также сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер, наносящий ущерб жилым и инфраструктурным объектам.

Позднякова добавила, что большинство опасных явлений можно спрогнозировать не более чем за пять дней, поэтому важно заранее готовиться к возможным негативным сценариям.

Летом, рассказала эксперт, температура воздуха может превышать обычную норму на 1-1,5 градуса. В пиковые месяцы температура может достигать 30 градусов, а количество осадков — быть ниже нормы, хотя возможны кратковременные, но интенсивные ливни.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд опроверг информацию о предстоящем аномально жарком лете.