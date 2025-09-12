В Москве временно закроют несколько улиц из-за велогонки

В связи с проведением велогонки и велофестиваля в Москве будет временно ограничено движение по ряду улиц. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

В частности, проезд по Крылатской улице станет невозможным 12 сентября с 14:00 и до 07:00 следующего дня, 13 сентября. Продольный проезд будет перекрыт в пятницу с 16:00 до полуночи. Кроме того, на ряде других улиц движение транспорта будет полностью остановлено.

С подробной информацией о перекрытиях можно ознакомиться на прилагаемой схеме. Автомобилистам рекомендуется заранее скорректировать свои маршруты, принимая во внимание введенные ограничения.

Ранее в Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке вечером.