В Москве временно закрыли школу, в которой отравились почти 50 учеников

В Москве временно закрыли школу №1512, в которой отравились почти 50 учащихся. Такое решение 14 ноября принял Роспотребнадзор, сообщила в интервью изданию «Лента.ру» директор школы Елена Дегтярева.

Напомним, что в данном образовательном учреждении было зарегистрировано несколько случаев кишечной инфекции.

За медицинской помощью обратились 30 детей из разных классов.

У всех пострадавших обнаружили РНК норовируса второго типа.

Пока в школе карантин, дети будут учиться удаленно.

Специалистам предстоит установить причины вспышки инфекции в образовательном учреждении.

Ранее врач Базаров рассказал об опасности воды из кулера на фоне вспышки в школе №1512.