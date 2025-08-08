В Москве всю ночь тушили пожар в фитнес-клубе на площади всего в 12 квадратов

В Москве успешно потушили возгорание в фитнес-клубе, которое произошло в ночное время. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы МЧС России, опубликованного ранним утром.

Примерно сразу после полуночи в пресс-службе Главного управления МЧС по городу Москве сообщили о возгорании в сауне фитнес-клуба, который находится в административной части жилого дома на Скандинавском бульваре, 8 в районе Коммунарки.

Спустя почти пять часов пожарные смогли потушить огонь и ликвидировать пожар.

«Принятыми мерами пожар ликвидирован на площади 12 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится на сайте столичного главка МЧС.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства возникновения пожара.

