В Москве за ближайшие три года появятся более 700 новых объектов

Как передает издание «Утро.ру» , к ним же относятся объекты столичного метрополитена и улично-дорожной сети в целом.

Недавно Сергей Собянин на своей странице в соцсетях подробно рассказал о том, что на ближайшие 3 года в столице была утверждена так называемая Адресная инвестиционная программа. В связи с этим, Андрей Бочкарев, являясь заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, сделал новое заявление.

Согласно его словам, большую часть средств АИП в период с 2024 по 2026 год выделят «на строительство транспортной инфраструктуры и решение вопросов, связанных с транспортным обслуживанием москвичей». Тем более, что выделение средств на подобное уже стало традицией.

Ранее Собянин уже рассказывал о развитии инфраструктуры в северной части столицы.